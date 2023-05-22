بعد اقتحام مخيم بلاطة.. القوات الإسرائيلية تقتحم جنين

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تواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم فيها تأجيل الدراسة في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحامهما.

فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح الاثنين إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين.

وجاء ذلك بعد أن وقت قصير على مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فيمخيم بلاطة في مدينة نابلس إثر اقتحامه في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.

ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين برفقة جرافات وآليات عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأسفرت عملية الاقتحام عن مقتل 3 وإصابة آخرين، جراح أحدهم خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة في مخيم بلاطة، فجر الاثنين، ترتفع حصيلة الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 قتيلا، بينهم 36 في قطاع غزة، وبينهم أيضا 26 طفلا.