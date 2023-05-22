living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اقتحام مخيم بلاطة.. القوات الإسرائيلية تقتحم جنين

22
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم فيها تأجيل الدراسة في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحامهما.
 
فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح الاثنين إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين.
 
وجاء ذلك بعد أن وقت قصير على مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فيمخيم بلاطة في مدينة نابلس إثر اقتحامه في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.
 
ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي.
 
 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين برفقة جرافات وآليات عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.
 
وأسفرت عملية الاقتحام عن مقتل 3 وإصابة آخرين، جراح أحدهم خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 
وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة في مخيم بلاطة، فجر الاثنين، ترتفع حصيلة الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 قتيلا، بينهم 36 في قطاع غزة، وبينهم أيضا 26 طفلا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   