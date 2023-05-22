living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة الخبز تتفاقم في تونس.. والاتهامات صوب الإخوان

22
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بلغت أزمة نقص الخبز في تونس مستوى قياسي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أغلقت آلاف المخابز أبوابها في عدة مناطق، إثر عدم توافر المواد الأساسية لصناعة الخبز الحكومي.
 
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، تعليقاً على الأزمة، "إن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس."
 
اعتبر سعيد أن "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة البعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب".
 
وتشير أصبع الاتهام إلى وقوف تيارات سياسية خلف الأزمة، في مقدمتها حركة النهضة الإخوانية، فيما تطالب قوى سياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين، والتسريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
 
أزمة مفتعلة بدوافع سياسية
 
يقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن أزمة الخبز تأتي في خضم أزمات متعاقبة تتعلق بنقص المواد الغذائية، مثل السكر والقهوة.
 
وبحسب الجليدي، يقف وراء الأزمات المفتعلة في تونس عدد من الشخصيات، المتورطة في قضايا فساد داخل البلاد والمحسوبة على حركة النهضة الإخوانية.
 
تلك الشخصيات تحاول، وفق المحلل التونسي، استغلال تواجدها ببعض المناصب الحكومية، لإحداث أزمات تتعلق بنقص المعروض من السلع المدعومة حكومياً لإثارة غضب الشارع التونسي.  
 
شهدت تونس سابقاً "ثورة الخبز"، نتيجة عدم توافر المواد الغذائية في الأسواق، الأمر الذي تسعى بعض القوى السياسية إلى تكراره في الوقت الراهن لتنفيذ أجندة سياسية تتعلق بعودتها للمشهد السياسي، على حد تقديره.
 
وينوه الجليدي، إلى أنه ثبت خلال التحقيق في أزمة البنزين والسكر والقهوة، تورط بعض القوى السياسية، في مقدمتها النهضة التي استغلت رجال الأعمال المتحالفين معها من أجل خلق أزمة اقتصادية واجتماعية، بهدف حشد الشارع للتظاهر وصناعة الفوضى.
 
من جانبه يرى الباحث السياسي التونسي أيمن الزمالي أنه لا توجد حتى الآن، أدلة قاطعة وراء وقوف جهات سياسية بعينها وراء ندرة مادة الخبز في بعض جهات البلاد ومحافظاتها.
 
ويقول الزمالي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن مطالب أصحاب المخابز وعدم تمكينهم من مستحقاتهم ومن المواد المعدة لإنتاج الخبز، تسبب في اتخاذهم قرارات بالإضراب على غرار قرار إضراب مخابز سيدي بوزيد وصفاقس.
 
وويوى الزمالي أن القوا بأن هناك أزمة للخبز في تونس، يعتبر توصيف مبالغ فيه، فالبلاد تتعافى شيئا فشيئا وتدخل مرحلة الاستقرار وظاهرة الاحتكار تنحسر،  بعد فتح ملفات الفساد والتآمر على أمن الدولة وايقاف عدد من الشخصيات المتورطة في هذه القضايا، اضافة الى الضرب بقوة على أيادي المحتكرين والمضاربين.
 
وبحسب الزمالي لا يمكن اليوم أن نفسر ندرة وغياب بعض المواد من الأسواق، على أنها فعل اجرامي ترتكبه أحزاب بعينها، خاصة أن حركة النهضة الإخوانية مثلا تعيش وضعا صعبا بعد ملاحقة أبرز قياداتها والزج برئيسها راشد الغنوشي ومساعديه علي العريض ونورالدين البحيري بالسجن على خلفية فتح ملفات قضائية وشبهات ارتكاب مخالفات وجرائم. 
 
ويشير الزمالي إلى أن حديث الرئيس قيس سعيد، بخصوص ندرة مادة الخبز في بعض المحافظات، فهو يندرج ضمن عمله ومتابعته لمشاغل المواطنين وعمله على اعادة الاستقرار وضخ الأسواق بالمواد الأساسية.
 
كما يندرج ضمن حربه التي أعلنها ضد المضاربين والمحتكرين الذين استغلوا أوضاع الفوضى واضعاف الدولة ومؤسساتها، لغنم الربح السريع وتعريض المواطنين وأمنهم الغذائي للخطر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   