تقرير عبري يتحدث عن "انفراجة" بمفاوضات تسيير رحلات حج مباشرة بين إسرائيل والسعودية

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أفادت تقارير صحافية إسرائيلية بأن السعودية تتجه إلى الموافقة على تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج من إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستكون مخصصة فقط للمسلمين وبهدف الحج.

وذكرت صحيفة "معاريف" الجمعة، أن مفاوضات بدأت قبل عام في هذا الشأن، أفضت مؤخرا إلى انفراجة، مشيرة إلى أن "هذه الرحلات ستكون مخصصة فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل وبهدف الحج".

وبحسب التقرير، فإن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون في اللد أو من مطار رامون في النقب، معتبرا أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرحلات قد توفر على الحجاج جوا فترة انتظار تقدر من ساعة إلى خمس ساعات قبل إقلاع رحلتهم الثانية من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، لكنها لن توفر بتكاليف الرحلة.