وزير الخارجية السوري: الأسد سيحضر القمة العربية في جدة

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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لـ"سكاي نيوز عربية" أن الرئيس بشار الأسد سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

انطلق، الأربعاء، اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة.

وبعد إعلان استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، أكد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط أن الرئيس السوري يمكنه الآن المشاركة في القمة العربية.

وقال أبو الغيط، الأحد: "الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب في ذلك".

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب فيها.

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.