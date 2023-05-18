بالصور- هكذا احتفل لواء الحسين المدرع بقرب زفاف ولي العهد الأردني

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تتواصل في الأردن الأنشطة الإحتفالية بمناسبة اقتراب زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وفي هذا الإطار احتفل لواء الحسين المدرع بهذا الحدث مع الأمير، الذي يخدم فيه مساعداً لقائد السرية الأولى في كتيبة المدرعات الثانية، بأنشطة رياضية ورقصات تراثية.

وتوجه الحسين لرفاقه بالقول: "عزوتي وزملائي رفاق السلاح في لواء الملك الحسين المدرع، الذي يحمل اسم أغلى الرجال، لكم مني كل المحبة والشكر على ليلة سَمَر جميلة ووقت عزيز على قلبي معكم وبينكم. حفظكم الله وقوّى عزائمكم".

وقد تم إطلاق هاشتاغ

#نفرح_بالحسين‬ ‫مواكبة للإحتفالات الجارية.