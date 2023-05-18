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القوات الإسرائيلية تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس

18
MAY
2023
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اندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد اقتحام وحدة من القوات الإسرائيلية للمدينة فجر الخميس، ولليوم الثاني على التوالي.
 
ودخلت قوة إسرائيلية البلدة القديمة في نابلس وسط تعزيزات أمنية وعلى عدة محاور، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع شبان فلسطينيين.
 
وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز باتجاه المواطنين والرصاص المطاطي.
 
وعلى الجهة الأخرى، أطلق فلسطينيون النار باتجاه الاليات الإسرائيلية.
 
 
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن اقتحام نابلس والاشتباكات التي حدثت، أدت إلى إصابة شخص بالرصاص المطاطي وإصابة إخر برضوض، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز.
 
وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع حالتي إغماء لامرأة وفتاة في منزل ببلدة بيت امرين شمال غرب نابلس، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.
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