الجزائر.. إدانة رئيس حركة "الماك" الانفصالية بالمؤبد

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دانت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، رئيس حركة "الماك" الانفصالية فرحات مهني غيابيا بعقوبة السجن المؤبد، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه.

وتوبع مهني، الذي يتزعم حركة "الماك" التي تهدف لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية، بتهم جنائية منها "تأسيس جماعة إرهابية تهدف للمساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية".

وسبق لمحكمة الجنايات الابتدائية إدانة رئيس حركة "الماك" المتواجد خارج الجزائر في دورات جنائية سابقة بعقوبة السجن المؤبد، لمحاكمته غيابيا في عدة قضايا بتهم عديدة، شملت "المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات".