living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جريمة مروّعة"... سائق يقتل مهندساً دهساً بجرافة!

17
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جريمة جديدة روعت الشارع المصري، بعد دهس سائق مهندساً بجرافة في أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة شرق العاصمة.

في التفاصيل تلقت النيابة المصرية بلاغاً بدهس سائق معدة ثقيلة "لودر" مهندساً بموقع بناء تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها. كما تم إبلاغها بضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وانتقلت النيابة لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عدداً من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم الذي أقر بارتكابه الجريمة.

كما تضمنت أقوال الشهود أن "المجني عليه يعمل مهندساً بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقاً لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودر يقوده".

إلى ذلك أظهرت تحقيقات النيابة أنه "لا توجد أي خلافات بين المتهم وأحد، ولم يسبق رؤيته يتكلم مع المجني عليه سلفاً أو قبل الواقعة، ولم تحدث أي مشادة بينهما حينها".

وكشفت أن "العاملين بالموقع سمعوا صراخ المجني عليه وفوجئوا به ملقى أرضاً بجوار اللودر غارقاً في دمائه، بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مرات متتابعة، فضبطوا السائق وأبلغوا الشرطة".

وباستجواب المتهم، أقر بقتله المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، فيما توصلت التحريات إلى الاشتباه في معاناته من مرض نفسي.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماء منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبية أو مواد مخدرة، إضافة إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.

كذلك قررت إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لإعداد تقرير بشأن حالته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   