الإمارات تدعو الرئيس السوري لحضور "COP28"

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تسلم الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، الذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في دبي بعد أكثر من 6 أشهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الإثنين.

وأوردت سانا أن الأسد استقبل، الأحد، القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبد الحكيم النعيمي والذي سلمه "دعوة رسمية موجهة من الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ" الذي سيعقد في نوفمبر وديسمبر.

وقادت الإمارات جهود الإغاثة الإقليمية في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في فبراير الماضي.

والشهر الماضي، استأنفت السعودية علاقتها مع دمشق، وقررت جامعة الدول العربية بعدها بأسابيع استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها.

كما تلقى الأسد دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية، التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع الحالي، في أول دعوة يتلقاها لحضور قمة عربية منذ اندلاع النزاع.