تونس.. السجن عاما للغنوشي في قضية "الطواغيت"

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قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار) لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها نقابي أمني ضد الغنوشي بعد استخدامه كلمة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.

ورأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة.

وتم توقيف الغنوشي (81 عاما) قبل نحو شهر، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وإثر ذلك صدرت له مذكرة إيداع بالسجن، وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت اجتماعاته.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير "إرهابيين" إلى بؤر الاضطرابات، و"غسيل الأموال".