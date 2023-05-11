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غزة تحت نيران العدوان الاسرائيلي المستمر والجهاد الإسلامي تتوعد بمزيد من الصواريخ

11
MAY
2023
الصورة من الأرشيف
الصورة من الأرشيف
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لا تزال التطورات الميدانية تتسارع، مساء اليوم ، إثر القصف المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومن بينها مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وعناصر بجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس.

ويأتي هذا في ظل استمرار القصف بين الجانبين، حيث لا تزال رشقات من الصواريخ تُطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وصولا إلى تل أبيب، مساء اليوم.

ودوت صفارات الإنذار مجددا في تل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "مقرين للعمليات، و4 راجمات صواريخ، وموقعين عسكريين، وموقعين لإطلاق قذائف هاون"، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وذكرت"سكاي نيوز عربية" أن "غارات إسرائيلية جديدة استهدفت منازل ونشطاء ميدانيين في شمال وغرب مدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية في غزة مساء الخميس عن مقتل 28 فلسطينيا وجرح 93 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ونقلت "روسيا اليوم" عن متحدث باسم "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي قوله إنه" تم توجيه ضربات صاروخية لإسرائيل وأن الحركة مصممة على صد العدوان وأنها لن تتراجع أمام الاغتيالات"

وشدد على أن" السرايا تستعد لتوجيه ضربات كبيرة في العمق الاسرائيلي ستكون أكبر وأشمل، وتطال مناطق جديدة في إسرائيل:.

وقال: "جاهزون لتوسيع دائرة النار أكثر وأكثر"، مضيفا أن "المقاومة خالفت كل التوقعات الصهيونية بطبيعة الرد.. وعلى مدار 35 ساعة وقف العدو وجبهته الداخلية على أصابع الأقدام يترقبون رد المقاومة".

 

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