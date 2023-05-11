سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير السيارة في قسم شرطة برزة بالعاصمة دمشق

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أفادت وزارة الداخلية السورية بارتفاع حصيلة القتلى إلى اثنين و3 جرحى بإصابات متفاوتة إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة يوم أمس الأربعاء.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية، توفي الملازم شرف البطل عمار يونس أبو خالد إثر إصابته بتفجير أمس.

إلى ذلك أعلنت الداخلية أمس الأربعاء مقتل المقدم شرف البطل مهند فندي جاد الله.

وترتفع بذلك حصيلة عدد القتلى في حصيلة رسمية معلنة اليوم الخميس، إلى اثنين و3 جرحى بانفجار مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة بدمشق.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه الحادث بتفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة بالعاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء.