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أعلنت إسرائيل، فجر الخميس، مقتل المسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية لحركة "الجهاد" في غزة، علي غالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن استهداف غالي تم في "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".

وأضاف البيان: "شكّل علي غالي شخصية بارزة في التنظيم وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة".

وأشار البيان إلى دور غالي في إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".

وأكد مصدر طبي في غزة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خان يونس وأسفرت عن إصابة آخرين.

وقُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيا منذ الثلاثاء جراء غارات إسرائيلية طالت قطاع غزة فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المناطق المتاخمة للقطاع في أسوأ جولة عنف بين الجانبين منذ أشهر.