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الجامعة الأمريكية في الإمارات توقّع مذكرة تفاهم مع ملتقى الإستثمار السنوي الدولي في أبوظبي

11
MAY
2023
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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع و الازدهار"، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وعلى هامش الملتقى الدولي في أبوظبي، وقعت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE و ملتقى الإستثمار السنوي AIM Global مذكرة تفاهم لتعزيز المشهد الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الشراكات الأكاديمية، حيث تم التوقيع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ADNEC ما بين رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات البروفيسور مثنى عبد الرزاق، وبين سعادة داوود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي AIM Global وتهدف هذه الشراكة بين المنظمتين إلى إنشاء منصة لتبادل الأفكار والمعرفة، مما يؤدي إلى مزيد من النمو والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه عن التعاون ومذكرة التفاهم، قال البروفيسور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE : "يسعدنا أن نتشارك مع ملتقى الإستثمار السنوي AIM Global ونساهم في تطوير المشهد الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير التميز في التعليم العالي، حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤية الجامعة الأمريكية في الإمارات لتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار ".

وأضاف سعادة داوود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي AIM Global أن أحد أهم مزايا الشراكة مع الأوساط الأكاديمية هو تعزيز مواهب الطلاب من خلال ضمان حصولهم على المنصة المناسبة لعرض أفكارهم، هي منصة للطلاب للحصول على أموال أولية وتعزيز عقليتهم الريادية".

هذا ويعد توقيع مذكرة التفاهم شهادة على التزام كل من الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE وملتقى الإستثمار السنوي AIM Global ، لدعم رؤية الإمارات في أن تصبح مركزًا استثماريًا عالمياً رائدا، وإلى تعزيز تبادل المعرفة لتشجيع الأفكار المبتكرة والبحث في مجال الاستثمار.

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