مصر تنفذ أكبر محطة قطارات فائقة السرعة

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تنفذ وزارة النقل المصرية محطة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، والتي تعد من أكبر محطات القطارات السريعة في الشرق الأوسط.

وتعد المحطة من المحطات المهمة التي تخدم قطاعات كبيرة من المدن، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

وتخدم المحطة بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، وتتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول.

جدير بالذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675 كم.