سوريا تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

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أعلنت سوريا، يوم الأربعاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين، وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

وكانت الخارجية السعودية، قد أعلنت مساء الثلاثاء، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، نقلته "واس"، أن القرار يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك".

وأضافت من أسباب القرار أيضا "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية" الذي انعقد في القاهرة في السابع من مايو الجاري، و"القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية".