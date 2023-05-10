مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة

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قتل فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية، في بلدة قباطية، جنوب جنين، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضاف شهود العيان أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى مقتل شابين، وإصابة ثالث بجروح.

وحضّ البيت الأبيض الثلاثاء على احتواء التصعيد في غزة، مدافعا في الوقت نفسه عن حق إسرائيل، باستهداف نشطاء في القطاع.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي "ندعو كل الأطراف إلى احتواء التصعيد"، مشيرا إلى تقارير أفادت بمقتل مدنيين بشكل "مأسوي" في عملية عسكرية إسرائيلية.

لكن المتحدث أكد التزام الولايات المتحدة "الراسخ" تجاه إسرائيل، مضيفا "من حق إسرائيل أن تحمي نفسها وأن تحمي شعبها من هجمات صاروخية عشوائية تشنّها جماعات إرهابية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد قال يوم الثلاثاء، إنه أعطى التعليمات لوزير الدفاع للاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد على مختلف الجبهات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع بحري تابع لسرايا القدس غرب المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه "قد يكون هناك رد من لبنان ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك".

وأكدت القناة أن "الحكومة فوضت نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لاتخاذ قرارات بشأن مستويات إضافية للرد".