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الداخلية التونسية: قتلى وإصابات في حادث كنيس جربة

10
MAY
2023
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كشفت الداخلية التونسية، يوم الأربعاء، تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع بمحيط معبد الغريبة اليهودي في جربة.
 
وقالت الداخلية التونسية في بيان: "أقدم رجل أمن على قتل زميله في جربة قبل أن يطلق النار بصفة عشوائية بمحيط معبد الغريبة".
 
وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
 
وأكدت الداخلية التونسية "تطويق المعبد وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجه".
 
واختتم البيان بالقول إن البحث "متواصل لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر والجبان".
 
ويجتذب موسم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، وهو أقدم معبد يهودي في إفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة التي تعد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوب تونس وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.
 
وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.
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