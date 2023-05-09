الإعلامي السوري الكبير فايز الصايغ إلى مثواه الأخير...

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بدأت في دمشق مراسم جنازة دفن الإعلامي السوري الكبير من مشفى الشامي إلى كنيسة الصليب في القصاع، وسط حضور رسمي وإعلامي، حسبما أفادت "سانا".

وكان الصايغ توفي الاثنين، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد مسيرة إعلامية طويلة، تولى خلالها العديد من المناصب، مثل مدير وكالة سانا، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، و“رئيس تحرير جريدة الثورة”، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة.

ويحمل الراحل دكتوراه بالآداب قسم الإعلام، وكان نائباً في البرلمان بين 2012 وحتى 2016.

وقد نعاه العديد من الإعلاميين والوجوه السياسية والثقافية والفكرية.