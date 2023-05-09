غزة.. مقتل عدد من قادة حركة الجهاد بقصف إسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين على الأقل في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتل 9 وسقوط عدد من الجرحى من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد مراسلنا في غزة بمقتل قادة من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد في الغارات الإسرائيلية..

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ثلاثة من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وهزت انفجارات قوية غزة وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد وألسنة لهب تضيء السماء في الليل. ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التحقق من اللقطات.

وتمثل الضربات الجوية أحدث فصول عنف متصاعد منذ ما يربو على عام، حيث تكررت المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في ظل سلسلة هجمات يشنها فلسطينيون وتستهدف إسرائيليين.

وقُتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لايقل عن 19 من الإسرائيليين والأجانب منذ يناير.