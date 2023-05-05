living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير مياه مصري يكشف تطورات خطيرة في أكبر سدود السودان

5
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن تطورات خطيرة في سد الروصيرص بالسودان، بعد قيام إثيوبيا بغلق بعض بوابات التصريف الخاصة بسد النهضة.
 
وقال شراقي في تصريحات لـRT إن "إثيوبيا انتهت من التخزين الثالث في 11 أغسطس الماضى، حيث فاضت المياه أعلى الممر الأوسط، وكان الأمل فى تشغيل التوربينين وإمرار المياه من خلالهما بدلا من أعلى الممر الأوسط، ونظرا لفشل التوربينات في التشغيل، والتي مازالت متوقفة للمرة الثانية منذ نهاية مارس الماضي حتى اليوم، اضطرت إثيوبيا لفتح بوابتي التصريف يوم 8 يناير الماضي لتصريف من 50 – 100 مليون م3/يوم دون استفادة في توليد الكهرباء".
 
وتابع شراقي: "ثم أغلقت البوابة الغربية يوم 23 فبراير واكتفت بالشرقية بنصف طاقتها 20-25 م3/يوم فقط، وهذه الكمية القليلة هي التي تصل السودان منذ ذلك الوقت، مما أدى إلى انخفاض مخزون سد الروصيرص عن مثيله في نفس الوقت من العام الماضي، وحيث أن هذا الوضع من المتوقع أن يستمر حتى إنتهاء التخزين الرابع في سبتمبر القادم، فإن السودان قد لايفرغ سد الروصيرص كما هو معتاد كل عام استعدادا للموسم الجديد، بل قد يواجه نقص مائي إذا لم تفتح إثيوبيا البوابة الثانية، أو البوابة الحالية بكامل طاقنها 50 مليون م3/يوم".
 
وأشار إلى أنه جار رفع جانبي سد النهضة مع الممر الأوسط، ولا توجد بيانات دقيقة عن المستوى الحالي سوى بعض الصور غير الواضحة لجسم سد النهضة والتي يمكن من خلالها معرفة الارتفاع الحقيقي، وفي جميع الأحوال من المتوقع أن يصل الممر الأوسط إلى منسوب 620 متر فوق سطح البحر إن عاجلا أو آجلا، وأمام إثيوبيا عدة أشهر للانتهاء من التعلية حتى بداية سبتمبر القادم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   