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تونس.. "النهضة" تدعو سعيّد إلى وقف "الانتهاكات وإطلاق سراح السياسيين"

5
MAY
2023
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دعت حركة "النهضة" في تونس الرئيس قيس سعيّد إلى "وقف الانتهاكات وإطلاق سراح السياسيين".
 
واعتبرت حركة النهضة أن إيقاف رئيسها راشد الغنوشي ومحاكمته من أجل ما وصفته بـ"الحرية في الرأي والتعبير" إلى جانب معارضين سياسيين آخرين، سيزيد من تعميق الأزمة بالبلاد.
 
وأكدت في البيان أن التوقيفات لن تساهم في حل المشاكل الحقيقية للتونسيين.
 
وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين في انتظار مقاضاتهم ضمن محاكمات عادلة.
 
كما استنكرت مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، معتبرة أن استباحة أعراضهم وعملية ترهيبهم الممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة.
 
ودعت النهضة رئيس الدولة إلى العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية، معبرة عن انشغالها من استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلّ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
روسيا اليوم
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