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الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية تنظم رحلات هجرة غير شرعية إلى أوروبا

5
MAY
2023
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تمكن عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بأمن عين تموشنت في الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وتوقيف 10 أشخاص، حسب مصادر في أمن الولاية.
 
كما وتمت العملية بناء على معلومات أولية وردت إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية منظمة وتنشط في مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، وانطلاقا من الشريط الساحلي بعين تموشنت باتجاه أوروبا.
 
وفي السياق، سمحت التحريات الأمنية بتحديد هوية المشتبه فيهم ومكان ممارسة نشاطهم الإجرامي.
 
وبموجب عملية رصد لتحركات ذات الشبكة، تم توقيف 10 أشخاص يتراوح سنهم بين 21 سنة و45 سنة ينحدرون من ولاية عين تموشنت. كما سمحت ذات العملية بحجز 8 دلاء بسعة 30 لتر لكل واحد مخصصة لتعبئة البنزين.
 
يشار إلى أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية في حق المتهمين الـ10 وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية، أصدرت هذه الأخيرة أمرا بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية.
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