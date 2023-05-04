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قيس سعيّد يعلق على شغب مباراة الترجي والقبائل

4
MAY
2023
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شدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، على ضرورة ألا تكرر أعمال الشغب في المناسبات الرياضية، كما حدث في مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.
 
جاءت تصريحات قيس سعيّد خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، حيث التقى الوزير كمال الفقي، وعددا من القيادات الأمنية.
 
وشدد على أن "الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخرا يجب ألا تتكرر مستقبلا".
 
وكانت مباراة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائرية، السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، شهدت أعمال شغب.
 
وتأخرت الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس قرب تونس العاصمة، قرابة 40 دقيقة، بسبب الاشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن.
 
واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ".
 
ورد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.
 
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1، وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي في البطولة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
 
 
ووقعت أعمال شغب بالتزامن في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الأهلي المصري، وضمن الدور نفسه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 
وسبقت المواجهة أحداث شغب في محيط الملعب وتدافع بسبب استياء الجماهير من عدم تمكنهم من دخول الملعب، مما أسفر عن وفاة سيدة بالغة من العمر 29 عاما.
 
ولم يستثمر الرجاء الرياضي المغربي عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق "ريمونتادا" ليتأهل ضيفه الأهلي المصري إلى نصف نهائي.
 
وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد التعادل السلبي في المباراة، علما بأنه تفوق على الفريق المغربي 2- صفر في مباراة الذهاب.
 
ومن المقرر أن يواجه الترجي التونسي الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة.
 
بيان الكاف
 
واستدعى وقوع أعمال شغب في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". 
 
أصدر الاتحاد بيانا دان فيه بشدة السلوك الجامح من قبل قسم من المشجعين، خلال مباراتين في تونس والمغرب مساء السبت: الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبايل، والرجاء والأهلي في الدار البيضاء.
 
 قال الأمين العام للاتحاد فيرون موسينغو أومبا، إن الأمر سيسلم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد تعطل المباراة (مباراة تونس) لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب.
 
تابع موسينغو أومبا: "المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة، ولا يمكننا أن نتسامح مع هذا في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المؤيدين. سيسلم الكاف الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق".
 
 أضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية. رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية".
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