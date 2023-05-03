كان هائجاً وكأنه جائع.. تفاصيل مأساة طفل فلسطيني قتله أسد

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لا تزال خان يونس بجنوب قطاع غزة تحت الصدمة، حيث قضى طفل يبلغ 6 أعوام الاثنين بعد أن عضه أسد في حديقة حيوانات محلية.

وروت خالة الطفل حمادة نضال اقطيط تفاصيل هذه المأساة. وقالت لوكالة "عمون" الإخبارية إنهم دخلوا حديقة الحيوانات بطريقة رسمية، موضحة: "كان في شخص واقف عالباب بيستلم منا الفلوس وبفوتنا".

السياج لم يكن مؤمناً بشكل كامل

كما أضافت: "دخلنا الحديقة وشفنا كذا حيوان. بعدين رحنا على ناحية الأسد. الأسد كان أول شي نايم، بعدين صحي هائج بصورة مش طبيعية، ومعي فيديوهات بتوثق هالشي".

غير أنها أردفت أن السياج حول الأسد لم يكن مؤمناً بشكل كامل، حيث كانت الفتحات بعيدة عن بعضها لدرجة أن أي طفل يدخل يده من السياج.

"كأنه لم يأكل شيئاً"

ومضت قائلة بحرقة قلب: "كيف بحطو أسد هائج كأنو مش آكل شي؟"، مؤكدة أن الحيوان أمسك بالطفل، فيما لم يكن هناك أحد من شباب الحديقة، إلا الشاب الذي كان واقفاً على الباب ويستلم الأموال.

فبدأوا يصرخون ليأت أحد لنجدة الصغير من بين أنياب الأسد. لكن الشاب لم يتحرك إلا بعد حوالي نصف ساعة تقريباً، وانتشل الطفل.

فتح تحقيق

يذكر أن الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي كان أفاد في بيان أن "الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته"، مضيفاً أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

المرة الأولى

يشار إلى أن الحادث وقع في مدينة "أصداء" الترفيهية التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات. وعقب الحادث أغلقت الشرطة هذه المدينة الترفيهية.

ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضم عدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.

غير أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة بقطاع غزة حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.