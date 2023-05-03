كيف ستحمي مصر حدودها الجنوبية بعد الأزمة السودانية؟

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أكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن الأزمة السودانية تؤثر على الأمن القومي المصري.

وأشار في تصريحات لـRT إلى أن تلك الأزمة تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية في السيطرة على الحدود لمنع انتقال الإرهاب إلى مصر.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، أن حالة الانفلات التي تحدث في السودان ستؤدي إلى وجود جماعات إرهابية، مع انتشار ظاهرة حمل السلاح خارج إطار شرعية الدولة، وهذا سيؤثر على السودان ومصر، مشددا على أن مصر تقوم بمراقبة حدودها بصورة دقيقة للغاية.

وأشار اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، فهناك عدد كبير من النازحين القادمين من السودان، مشيرا إلى أنه وصل إلى مصر أكثر من 16 ألف شخص من السودان بخلاف المصريين الذين كانوا متواجدين هناك، وهو ما يمثل عبئا على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن مصر تهتم بكافة القادمين إليها، وتقدم لهم المعاملة الطيبة ، حيث لا تكتفي بإيواء النازحين في مخيمات فقط كما يحدث في دول أخرى، ولكن يتم معاملاتهم بشكل جيد، فضلا عن أن النازحين يريدون أن يعيشوا ويعملوا ويمارسوا حياتهم، وما يؤكد أن هناك عبئا أمنيا واقتصاديا يؤثر على الأمن القومي المصري بشدة.

وكشف عن وجود مبادرات تحاول مصر إطلاقها بالتعاون مع الدول بالمنطقة مثل الإمارات والسعودية والأردن لحل تلك الأزمة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لحل الأزمة بصورة منفردة، وبصورة جماعية بالتعاون مع القوى الإقليمية المعتدلة.

وفيما يتعلق بعودة بعض العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب قادمين من السودان إلى مصر، أكد أن مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها الأربعة، مشيرا إلى أن النازحين القادمين من السودان يتم التأكد من موقفهم الأمني، مشيرا إلى وجود أجهزة أمنية على المناطق الحدودية لتأمين ذلك، مستبعدا بشكل قاطع حدوث ذلك.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية قوية وقادرة على السيطرة على كافة حدودها ومنها الحدود الجنوبية ، كما أن الشرطة المصرية تقوم بمراجعة الموقف الأمني لأي شخص يدخل مصر، مشددا على أن الشارع المصري يرفض الإخوان بشكل قطعي.