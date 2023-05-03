العراق.. القوات الأمنية تقتل إرهابيين اثنين وتحرر مختطفا في الأنبار

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أعلن الجيش العراقي، تحييد إرهابيين اثنين وتحرير مختطف، بعد اشتباك مسلح مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبمتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية، تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي، والغيارى من عشائر الأنبار وبإسناد أبطال الفرقة السابعة من الجيش العراقي وتشكيل من الطيران، من قتل إرهابيين اثنين وتحرير مختطف في وادي شعيب الضايع في الأنبار، وكذلك تم الاستيلاء على عجلة للعدو بعد اشتباك قواتنا المسلحة البطلة مع عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستخبارات التركية تمكنت من القضاء على زعيم تنظيم "داعش في سوريا، بعد أن تعقبته لفترة فترة طويلة.

ويعد المدعو "أبو الحسين الحسيني القرشي"، الزعيم الرابع لتنظيم "داعش"، وقد تسلم منصبه هذا في 30 نوفمبر من العام الماضي 2022

وقد أعلن عن تنصيبه، من يسمى "المتحدث باسم تنظيم الدولة"، ويدعى "أبو عمر المهاجر"، في تسجيل صوتي، حيث ذكر المهاجر في التسجيل، أن الزعيم "الثالث" لتنظيم "داعش"، "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قتل أثناء المعارك.