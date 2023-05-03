مصر.. الاستعداد لإعدام مواطن ارتكب جريمة جنسية مروعة بحق طفلته

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أصدرت محكمة مصرية في محافظة الشرقية، قرارا بإحالة أوراق نجار إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الخميس 25 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وجاء الحكم على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الـ13 عاما حتى أنجبت منه سفاحًا، في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو حماد.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل السابقة لنظر القضية، قررت إيداع المتهم في مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما، تحت الملاحظة، بناءً على طلب الدفاع لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته التي عاشر خلالها ابنته الطفلة بنت الـ13 عاما، حتى حملت منه سفاحًا في مسكنه.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من ربة منزل زوجة المتهم، تتهم فيها زوجها المدعو سعد ع ال ال، 37 سنة، نجار، بالاعتداء جنسيًا على ابنتهما الطفلة بنت الثلاثة عشر ربيعا، وذلك نهاية العام المنصرم، حتى حملت الطفلة من والدها سفاحا.