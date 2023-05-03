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الخارجية الجزائرية تهاجم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته

3
MAY
2023
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هاجمت وزارة الخارجية الجزائرية الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته الطيب البكوش، واصفة تصريحات بأن الجزائر مسؤولة عن تعثر بناء المغرب العربي بـ"افتراءات".
 
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية أن البكوش يحاول: "تضليل الرأي العام المغاربي وتزييف الحقائق بتحميل مسؤولية تعثر البناء المغاربي إلى الجزائر، العضو الوحيد في الاتحاد الذي سبق وأن صادق على جميع الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي منذ إنشائه مع الدعم اللامشروط لأنشطة كافة المؤسسات المغاربية ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية".
 
وأضاف أن البكوش: "بتصريحاته الافترائية وتصرفاته غير القانونية، يتخذ مواقف تعارض كلية مبادئ وأهداف المنظمة المغاربية، الذي يدعي زورا أنه لا يزال قائما على أمانتها العامة الافتراضية".
 
وأوضح: "إن الجزائر ستبقى متمسكة بإرادتها القوية في إصلاح مسار بناء الاتحاد المغاربي وتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبه التواقة إلى تنشيط العمل المغاربي على أسس واضحة وجامعة ودون أي شروط مسبقة".
روسيا اليوم
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