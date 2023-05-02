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مصر.. محاكمة مرتضى منصور بسبب رئيس النادي الأهلي

2
MAY
2023
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تعقد المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
 
وكان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2023/8/19 بصفته وكيلا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.
 
وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات، والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
 
وذكرت قائمة الاتهامات أن مرتضى منصور قذف بتاريخ 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة علنًا المجني عليه محمود الخطيب وذلك بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للكافة الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب على النحو المبين بالتحقيقات.
روسيا اليوم
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