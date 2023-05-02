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أول حادث من نوعه في القطاع.. عضة أسد تقتل طفلا في غزة

2
MAY
2023
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لفظ طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أنفاسه الأخيرة، الإثنين، بعد أن عضه أسد في حديقة حيوانات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر أمنية وطبية.
 
وقال شاهد عيان لـ"فرانس برس"، إن "الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد واقترب منه، فعضته لبؤة من رأسه، ثم جاء رجال الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دما من رأسه ونقل للمستشفى".
 
وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة في قطاع غزة، حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.
 
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إن "الطفل تسلق سور الحماية المحيط بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته"، حيث تعرض للعض ثم توفي بعدها.
 
وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.
 
وقال مصدر طبي إن الطفل المتوفي هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.
 
ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية، التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات، علما أن الشرطة أغلقت المدينة بعد الحادث.
 
ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضم عددا من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.
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