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دفن جثث 20 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بصفاقس التونسية

27
APRIL
2023
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أعلنت السلطات القضائية بصفاقس التونسية دفن 20 جثة لمهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء لضرورات صحية، بعد تجاوز عدد الجثث الـ200.
 
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالشروع مساء الأربعاء في دفن 20 جثة لمهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء، وذلك بعد تظافر جهود عديد الأطراف المتداخلة في الموضوع لتذليل العوائق والصعوبات ولتفادي تأزم الوضع بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بعد ان تجاوز عدد الجثث بقسم الطب الشرعي 200 جثة في حين لا تتجاوز طاقة استيعابه 35 جثة. 
 
ولفت إلى أن عمليات الدفن ستتواصل بنسق أكبر ابتداء من الخميس، مع الحرص على إتمام كل الإجراءات الفنية والعلمية للتعرف على هويات الضحايا حاليا أو في فترة لاحقة.
 
وأكّد حرص كل الأطراف على إنجاز تلك الإجراءات للتعرف على هوية الجثث، سواء من خلال الوثائق التي عثر عليها مع الجثث أو عرضهم على أقاربهم قصد التعرف عليهم أو برفع بصماتهم ان أمكن ذلك أو أخذ عينات لإجراء التحاليل الجينية، لتتم لاحقا عملية الدفن بأسرع وقت ممكن لتفادي تحلل الجثث أكثر.
 
وأوضح أنه تمّ حتى الآن دفن 50 جثة، حيث تم دفن 30 جثة  الخميس الماضي قبل أن يتم دفن 20 جثة الأربعاء.
روسيا اليوم
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