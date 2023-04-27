أكثر من 50 دولة تجلي رعاياها من السودان

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تحركت 50 دولة غربية وعربية لإجلاء رعاياها من السودان إثر الإعلان عن هدنة جديدة مساء يوم الثلاثاء لمدة 72 ساعة بين طرفي النزاع في البلاد، بوساطة سعودية أمريكية.

وسارعت دول وجهات فاعلة من أجل الانتهاء من عمليات الإجلاء، بينما أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة "باندلاع القتال مجددا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، رغم إعلان الفصائل المتصارعة الموافقة على وقف إطلاق النار".

وتشهد عمليات الإجلاء، قيادة السعودية لأضخم عملية نقل لرعايا أجانب من أحد البلدان في تاريخها، بينما تشارك الإمارات في نقل رعايا نحو 19 دولة من السودان، قالت إنها ستستقبلهم على أراضيها قبل نقلهم إلى بلدانهم.

وكانت الهدنة الجديدة التي توسطت فيها واشنطن والرياض، سمحت بـ"فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

وحتى ظهر أمس الأربعاء، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من الولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول، وسط الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وفيما يلي تفاصيل عمليات إجلاء رعايا بعض البلدان العربية والأجنبية.

دول عربية

السعودية

وصلت أمس الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية سفينة تحمل 1687 شخصا من أكثر من 50 دولة، فروا من القتال في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن سفينة على متنها 1687 شخصا بينهم 13 مواطنا، وصلوا إلى السعودية في أكبر عملية إنقاذ تقوم به المملكة في تاريخها.

وأضافت أن الأشخاص القادمين بحرا، هم مواطنو أكثر من 50 دولة، يمثلون دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا وآسيا، وأمريكا الشمالية والوسطى.

وبشكل عام، أجلت السعودية 2148 شخصا حتى ظهر الأربعاء، بمن فيهم أكثر من 2000 أجنبي.

وأشارت إلى أن الفارين من العنف في السودان تم إجلاؤهم على دفعات، وصلت الأولى إلى الأراضي السعودية، السبت الماضي، وضمت 150 شخصا بينهم دبلوماسيون ومسؤولون أجناب.

المغرب

وصلت أمس الأربعاء، إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، أول طائرة إجلاء يرسلها المغرب لنقل رعاياه.

وأجلت الرباط عبر هذه الرحلة الجوية 130 مغربيا، وهم ضمن المرحلة الأولى من عمليات الإجلاء التي من المقرر لها أن تشمل إجلاء أكثر من 200 مغربي من السودان الذي يعاني من تدهور الأوضاع الأمنية.

العراق

ويواصل العراق إكمال جهوده في إجلاء 300 من رعاياه في السودان، بينما أكدت الحكومة إعادة نحو 20 منهم على 3 مراحل، بينهم طاقم السفارة العراقية في الخرطوم.

وذكر متحدث وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن العراقيين العشرين الذين تم إجلاؤهم "وصل بعضهم إلى مدينة جدة السعودية"، ضمن جهود مشتركة بين الحكومة العراقية ونظيرتيها في السعودية والإمارات.

ووجهت الخارجية العراقية في بيانها النداء إلى الآخرين للالتحاق بالحافلات التي تنطلق الأربعاء باتجاه بورتسودان، كخطوة أولى قبل الإجلاء خارج الأراضي السودانية ومنها إلى العاصمة العراقية بغداد.

قطر

أفادت تقارير إعلامية قطرية بأن سفارة الدوحة في السودان نجحت في تأمين عمليات إجلاء جميع المواطنين القطريين في السودان، وتعمل حاليا على إجلاء حملة الإقامات القطرية وأبناء مجلس التعاون الخليجي من السودان.

وأوضحت مصادر قطرية أن عملية الإجلاء تتم عبر ميناء بورتسودان الى مدينة جدة بحرا، ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

الإمارات

نجحت الإمارات، منذ ليل الثلاثاء، في إجلاء كافة مواطنيها إضافة إلى رعايا عدد من الدول من السودان، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الخارجية في بيان، إن الإمارات وفرت خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها، كما ستستضيفهم على أراضيها قبل نقلهم إلى بلدانهم.

مصر

وأعلنت وزارة النقل المصرية، الأربعاء، أن عدد الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر المعابر الحدودية البرية بين البلدين خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري وصل إلى 10 آلاف و194 شخصا بينهم مصريون ومواطنو دول أخرى.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان منذ بدء عملية الإجلاء، بينهم 189 جوا، و446 آخرين عن طريق البر بالتنسيق مع السلطات السودانية.

الأردن

كشفت تقارير إعلامية أن الأردن أوشك على الانتهاء من إجلاء جميع رعاياه من السودان، بينما يساعد في إجلاء مواطني دول أخرى لإنقاذهم من القتال.

ووصل عدد من أجلاهم الأردن من السودان، حتى عصر الأربعاء، إلى 433 شخصا بينهم مواطنون أردنيون وأخرون من فلسطين والعراق وسوريا وإريتريا.

ونقل الأردن رعاياه ومواطني الدول الأخرى عبر 5 رحلات جوية هبطت جميعها في مطار "ماركا" العسكري بالعاصمة عمان.

لبنان

وصل إلى لبنان، مساء الثلاثاء، 44 شخصا ممن تم إجلاؤهم من السودان، بينهم 12 فلسطينيا.

ووصلت مجموعتان إلى مطار "رفيق الحريري" الدولي بالعاصمة بيروت، على متن رحلتين من طيران الشرق الأوسط اللبناني من مدينة جدة السعودية.

يذكر أن عدد الجالية اللبنانية في السودان يبلغ حوالي 250 شخصا، القسم الأكبر منهم مقيم بشكل شبه دائم، فيما القسم الآخر يعمل هناك.

الجزائر

ساعدت الجزائر في إجلاء عائلتين فلسطينيتين مكوّنتين من 16 فردا من الخرطوم. بعد لجوئهما لسفارة الجزائر، كما أجلت 22 مواطنا سوريا من السودان.

تونس

أعلنت تونس إجلاء 46 من مواطنيها من السودان بينهم سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية، من أصل 110 تونسيين يعيشون في السودان.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إنه تم إرسال طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الذين عبروا إلى مصر من السودان.

ليبيا

وصلت مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، طائرة تقل 105 مواطنين ليبيين فروا من السودان إلى مدينة جدة السعودية عبر ميناء بورتسودان.

والليبيون الذين تم إجلاؤهم هم موظفو البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان.

اليمن

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان، إلى مدينة جدة في السعودية، تمهيدا لنقلهم إلى اليمن.

وقال الإرياني إن الدفعة الأولى من أبناء الجالية في السودان والمكونة من 200 شخص وصلوا إلى مدينة جدة، كخطوة أولى قبل نقلهم إلى مدينة عدن، جنوب البلاد.

الصومال

قالت الحكومة الصومالية، الأربعاء، إن 18 من مواطني البلاد وصلوا إلى البلاد بعدما كانوا عالقين في السودان.

ووصل الصوماليون إلى وطنهم عبر طائرة هبطت في مطار آدم عدى الدولي بمقديشو . ووفقا للقائم بأعمال سكرتير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد الرحمن نور ديناري، تم إجلاء المواطنين "أثناء تواجدهم عند الحدود الفاصلة بين السودان وجنوب السودان".

دول أجنبية

بريطانيا

هبطت أول رحلة إجلاء بريطانية في قبرص الرومية، مساء الثلاثاء، بعد وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونقلت الطائرة 40 بريطانيا من السودان، ومن المتوقع في وقت لاحق ان تنقل رحلتان أخريان ما مجموعه 220 شخصا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إنه سيكون هناك "المزيد" من الرحلات الجوية لإجلاء الرعايا البريطانيين من السودان اليوم.

وأضاف أنه تم التواصل مع "أكثر من ألف شخص" في السودان لإجلائهم.

وأوضح أن عمليات الإجلاء البريطانية ستبدأ بحاملي جوازات السفر البريطانية وأفراد الأسرة المباشرين (الزوج / الشريك والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما) الذين لديهم تأشيرة سارية أو تصريح إقامة في المملكة المتحدة.

تركيا

تواصل السلطات التركية إجلاء مواطنيها من السودان بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع المتواصلة منذ أكثر من أسبوع.

وأهبطت طائرة للخطوط الجوية التركية على متنها 301 مواطنا في مطار اسطنبول.

الصين

أعلنت الخارجية الصينية، الأربعاء، استمرار جهود إجلاء رعاياها من السودان، الذين يقدر عددهم بنحو ألف.

وقالت إن عمليات الإجلاء تتم بالتنسيق مع سفارات الصين في مصر وإثيوبيا وإريتريا، وإن أول دفعة من الرعايا تم نقلهم بأمان إلى خارج السودان.

ونجحت السلطات في نقل أكثر من 300 صيني خارج الأراضي السودانية، بينما تم التواصل مع 800 آخرين لتنسيق عمليات إجلائهم.

ألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، اكتمال مهمة الإجلاء من السودان، وأنه جرى نقل أكثر من 700 شخص إلى خارج البلاد، بينهم نحو 200 مواطن ألماني.

هولندا

تواصل هولندا إجلاء رعاياها وعدد من مواطني دول أخرى من السودان.

وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا على موقع الوزارة الإلكتروني، إن أول دفعة ضمت 104 أشخاص غالبيتهم هولنديين، ووصلت إلى مدينة أيندهوفن قادمة من الأردن. وحتى عصر الأربعاء، في المجموع تم إجلاء نحو 100 هولندي.

سويسرا

قالت الخارجية السويسرية إنها تبحث عن سبل لإجلاء نحو 30 شخصا، من مزدوجي الجنسية الذين ما زالوا يريدون مغادرة السودان. وكان وزير الخارجية إيجناسيو كاسيس، استقبل الثلاثاء، طائرة على متنها 6 من موظفي السفارة السويسرية بالخرطوم و3 مرافقين آخرين، وصلوا إلى العاصمة السويسرية برن، بفضل عمليات الإجلاء التي نفذتها الحكومتان الهولندية والألمانية.

الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة أن السعودية هي من أشرفت على إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان.

وقالت سفارة الولايات المتحدة بالرياض: "نشكر المملكة العربية السعودية وأصدقاءنا وشركاءنا السعوديين على مساعدتهم للمواطنين الأمريكيين الذين وصلوا إلى مدينة جدة".

ويوجد ما يقدر بنحو 16 ألف شخص مسجلون كمواطنين أمريكيين لدى سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".

بيد أن هذا الرقم تقريبي لأن كل الأمريكيين ليسوا مسجلين في السفارة أو أبلغوا السفارة عند مغادرتهم.