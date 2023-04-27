تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

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ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، كرّسه لتقييم الوضع العام في البلاد.

ووقع الرئيس الجزائري، على مرسوم رئاسي يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.

وينص ذات المرسوم أن "المجلس الأعلى للأمن يجتمع بناء على استدعاء من الرئيس الجزائري، وفقا للحالات في دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة ذلك، للبت مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن لاسيما منها مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج الحالات الاسـتثنائية، والمسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن، والاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية، والوضعيات الناتجة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وأيضا التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني، والتهديدات والمظاهر الماسة بالأمن وبالطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة".

وكل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان.

كما يجتمع ذات المجلس في دورة استثنائية، للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المـحكمة الدستورية.