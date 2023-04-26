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العراق.. القبض على 8 "دواعش" في كركوك

26
APRIL
2023
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء القبض على ثمانية عناصر في تنظيم "دواعش" الإرهابي بمناطق مختلفة في كركوك شمال البلاد.
 
وقالت الداخلية في بيان، "إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابي". 
 
وأضافت أن المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية أنهم عملوا في ما يسمى "ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش". 
 
كما أفادت بأن أحدهم كان ينقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات "داعش". 
 
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفي 22 أبريل، أعلن جهاز الأمن الوطني إحباط مخطط لاستهداف أسواق كركوك بعد اعتقال اثنين من عناصر من التنظيم أحدهما عنصر بارز يكنى بـ"أبي دجانة"". 
 
واعترف الإرهابيان بأنهما كانا يحضران لاستهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة.
روسيا اليوم
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