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رئيس وزراء العراق: مصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب

26
APRIL
2023
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، وأشار إلى أن الجميع مقتنعون بأهمية إقرار الموازنة.
 
وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء، "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، ومضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم".
 
 
وأضاف "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها".
 
وتابع قائلا "التحدي الذي أمامي هو كسب ثقة الشعب والمشكلة في العراق خدمية ولم نعط تعهدات فضفاضة".
 
وعن تقييم الوزراء، أفاد السوداني "نتحدث معهم بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر".
 
وأردف بالقول: "مصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".
 
وفي ملف سرقة القرن أكد رئيس الوزراء أنه تم استعادة 400 مليار دينار من المبالغ المنهوبة، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتسديد مبلغ سرقة الأمانات الضريبة البالغ 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين.
روسيا اليوم
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