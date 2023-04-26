living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. منتجعات إقليم كردستان منطقة جذب للسياح

26
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم الأجواء الممطرة، يمضي آلاف العراقيين القادمين من المحافظات الجنوبية عطلهم، في المناطق السياحية في إقليم كردستان العراق، على سفوح الجبال الشاهقة، للاستمتاع بمناظرها الخلابة.
 
وتكتظ منتجعات إقليم كردستان العراق بالسياح من مختلف المحافظات.. فالمواقع السياحية هناك، جذبت مؤخراً نحو ربع مليون زائر، قدموا من مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية.
 
منتجع "كلي علي بيك" الشهير بشلالاته الهادرة، اجتاحته في الآونة الأخيرة سيول أمطار جارفة قضت على معظم مرافقه، لكن جهوداً استثنائية بذلها القائمون على الموقع، أعادت الأمور إلى طبيعتها، لاستقبال السياح.
 
يقول المشرف على منتجع كلي علي بيك: "أعداد غفيرة من السياح العراقيين والأجانب، يقصدون هذا المنتجع لاسيما في المناسبات".
 
ويضيف القائم على المنتجع لـ"سكاي نيوز عربية": "في عطلة العيد استنفرنا كل طاقاتنا، وضاعفنا عدد الموظفين والعمال، لمعالجة أثار السيول التي اجتاحت الموقع قبل أيام، وقد نجحنا في توفير مستوى لائق من الخدمات للسياح".
 
الاستمتاع بالأجواء الربيعية الممطرة، والتقاط صور تذكارية قرب هذه الشلالات، المتدفقة بغزارة، هما أكثر ما يفضله غالبية السياح.
 
يقول جابر جاسم، وهو سائح من البصرة: "جينا من البصرة إلى أربيل، استمتعنا كثيرا بالأمطار".
 
الأسعار المناسبة ومستوى الخدمات الجيدة، هما من أكثر العوامل التي تجذب السياح العراقيين، الذين صاروا يفضلون الاستجمام في إقليم كردستان، على التوجه إلى المناطق السياحية في دول الجوار.
 
هذه الأمطار الغزيرة لم تحد من رغبة الكثير من السياح القادمين من مختلف أرجاء العراق، للاستمتاع بعطلة العيد في منتجعات إقليم كردستان، بل أضافت كما يقولون مزيدا من المتعة إلى رحلتهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   