بحبر الانتخابات.. أردني يقدم العيديات لأبنائه تحقيقا للنزاهة

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في حادثة طريفة، أقدم الصحفي الأردني فادي الشواهين على تقديم العيديات لأبنائه وأبناء شقيقاته بعد دمغ أصابعهم بالحبر "الانتخابي" من أجل النزاهة ودرءا لـ"الفساد" حتى لا يتمكن أي منهم من الظفر بالعيدية مرة أخرى.

وقال الشواهين لسكاي نيوز عربية: "عملت هذه الطريقة من باب السخرية على الواقع الذي يعيشه المواطنون بسبب التضخم بحيث أصبحت عيدية الأطفال ترهقهم."

وأضاف من معي في الصور هم أبنائي وأبناء شقيقاتي".

ونشر الشواهين صورة طريفة وهو يوزع العيديات على أبنائه بالقول: "الذكرى الخامسة لاستخدام الحبر السري للعيديات، لمنع تكرارها وتحقيقا للشفافية ".