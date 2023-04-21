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البرهان يؤكد التزام الجيش السودان بالحكم المدني

21
APRIL
2023
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أكد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر من يوم الجمعة، على أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة، وتخرج منها أكثر وحدة.
 
وقال البرهان، في كلمة للشعب السوداني فجر اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر (تم بثه عبر التلفزيون الوطني)، إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال إلى الحكم المدني.
 
وأضاف البرهان "أنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكاً، ويزداد هتافنا قوة.. جيش واحد.. شعب واحد».
 
وتابع "على ثقة من تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة بما يمكننا من الانتقال للحكم المدني"، وأعرب عن ترحمه على شهداء بلاده متمنياً الشفاء للجرحى.
 
 
الخطاب هو الأول لرئيس مجلس السيادي الانتقالي منذ بدء القتال في البلاد يوم السبت الماضي.
 
ويوم الجمعة، هزت الانفجارات وإطلاق النار الخرطوم في أعقاب دعوات دولية محمومة لوقف إطلاق النار في العطلة، بعد أن حثت الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على فترة راحة من العنف المتصاعد.
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