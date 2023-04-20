تونس.. القضاء يصدر أمر اعتقال بحق الغنوشيتونس.. القضاء يصدر أمر اعتقال بحق الغنوشي

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أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، أمرا بسجن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقال صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، بتدوينة عبر "فيسبوك" إنه تم "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

يأتي ذلك، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية، التي اتهمتهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأوقف الغنوشي مساء الاثنين الماضي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، أمرا بسجن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وقال صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، بتدوينة عبر "فيسبوك" إنه تم "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

يأتي ذلك، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية، التي اتهمتهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وأوقف الغنوشي مساء الاثنين الماضي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.