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مصر.. السلطات تحذر المزارعين وتصدر توصيات عاجلة

20
APRIL
2023
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أصدر مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، توصيات عاجلة للمزارعين بسبب موجة الحر الشديدة.  
 
مصر.. السلطات تحذر المزارعين وتصدر توصيات عاجلةهل تستعيد مصر الريادة في أهم صناعة بالبلاد بعد افتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم؟
وحذرت نشرة مركز المناخ، من أن موجة الحر المفاجئة تتسبب في ضرر للنباتات، خاصة أنها جاءت بعد أيام باردة، موضحا أنها تستمر اليوم الأربعاء.
 
وجاء في نشرة التوصيات أنه يجب العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه، وأنه لا بد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات، ما يعني ضرورة إجراء رية سريعة مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري فقط في الصباح الباكر، والابتعاد تماما على الري وقت الظهيرة. 
 
وبينت النشرة أنه في وقت الظهيرة تقفل الثغور ويتوقف البخر، وبالتالي يقل الامتصاص جدا، بالتالي أي زيادة في مستوى المياه حول الجذور ستؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يكون النبات فى أمس الحاجة له أثناء الحرارة العالية. 
 
وذكرت أنه يجب الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى، وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي، والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف أكبر لطاقة النبات.
روسيا اليوم
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