الجيش المصري: نجري التنسيقات لتأمين عودة الجنود من السودان

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قال الجيش المصري، اليوم الأربعاء، إنه يجري جميع التنسيقات لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية من السودان.

وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين، تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".

وأضاف أنه "سيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في وقت سابق من اليوم مغادرة كل الجنود المصريين، الذين تم احتجازهم في وقت سابق، الخرطوم في اتجاه القاهرة.

وذكر المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية، يوسف عزت، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العملية تمت بنجاح، وذلك بتنسيق مع السلطات المصرية، مبرزا "كل الجنود المصريين الذين كانوا معنا وتحت مسؤوليتنا غادروا الخرطوم".