وزيرة الخارجية الليبية تؤكد استعداد بلادها للعب دور الوساطة في السودان

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أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في اتصال هاتفي مع نظيرها السوداني علي الصادق علي، عن استعداد بلادها للتوسط بين أطراف الصراع في السودان من أجل استئناف العملية السياسية.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية في بيان أن الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان حيث أكدت المنقوش ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.

وأعربت المنقوش خلال الاتصال عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق واستعداد دولة ليبيا لدفع الأطراف السودانية إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وخلفت الاشتباكات حتى الآن أكثر من 100 قتيل وعدد كبير من المصابين، بالإضافة إلى تضرر البنية التحيتة، بما في ذلك المستشفيات.