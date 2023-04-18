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نتنياهو يعقد اجتماعا مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن السعودية

18
APRIL
2023
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تريد "تطبيع العلاقات وإقامة السلام مع السعودية"، معتبرا أن ذلك سيكون "خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
 
نتنياهو يعقد اجتماعا مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن السعوديةمسؤولون أمريكيون يقرأون المستقبل القريب للعلاقة بين السعودية واسرائيل
وخلال اجتماع في مكتبه، قال بنيامين نتنياهو للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن إسرائيل تريد "تطبيع العلاقات وإقامة السلام مع السعودية".
 
وأضاف: "نحن نرى التطبيع خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن أن يكون لهذه الاتفاقية نتائج عظيمة ونتائج تاريخية لكل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم..من الواضح أننا نرحب بالمشاركة الأمريكية من قبل الرئيس بايدن ، بدعم الجانبين في الكونغرس".
 
من جانبه، أوضح ليندسي غراهام لنتنياهو قائلا إنه يريد "تحسين العلاقات بين البلدين"،  في إشارة إلى السعودية.
 
نتنياهو يعقد اجتماعا مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن السعودية
وأكمل: "ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة تبعث على الاطمئنان لأصدقائنا الإسرائيليين..أريد مساعدة الرئيس بايدن، وأخبرت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أفضل وقت لتحسين علاقتنا هو الآن، وأن الرئيس بايدن مهتم جدا بتطبيع العلاقات مع السعودية، وفي المقابل، اعتراف السعودية بدولة إسرائيل".
 
واستطرد: "أعتقد أن الحزب الجمهوري ككل سيكون سعيدا للعمل مع الرئيس بايدن لتحريك العلاقات الأمريكية السعودية، سوف يتطلب الأمر الكثير من الجهد، لكن الأمر يستحق المحاولة ".
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