الأمن العراقي: القبض على هدف إرهابي خطير متورط باستهداف القوات الأمنية والمدنيين

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أعلنت خلية الإعلام الأمني أن جهاز المخابرات الوطني العراقي اعتقل أحد الأهداف الإرهابية المهمة والمتورطة باستهداف القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية.

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وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني: "تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المهمة والمتورطة باستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية".

وأضاف: "عمل الهدف فيما يسمى "فرقة ذات الصواري" الإرهابية التي كانت تنشط بمناطق شمالي بغداد، واشترك بعمليات ارهابية في قضاء سامراء، لينتقل بعد ذلك للعمل في صفوف داعش الارهابي بما يسمى ولاية كركوك".

وأردف البيان: "تمت عملية إلقاء القبض في محافظة السليمانية بناء على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب استمرت لعشرة أشهر بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة".