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مصر.. السلطات تصدر عددا من القرارات بعد واقعة أثارت ضجة في الإسكندرية

17
APRIL
2023
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أثارت واقعة نشر السجاد على كوبري مشاة بمحور المحمودية في محافظة الإسكندرية المصرية، ضجة كبيرة في البلاد، فيما أصدرت المحافظة قرارت بشأنها.
 
مصر.. السلطات تصدر عددا من القرارات بعد واقعة أثارت ضجة في الإسكندريةمصر.. مناقشة تعديلات جديدة في قانون الجنسية لجذب الدولار
وفي التفاصيل، عملت محافظة الإسكندرية يوم الأحد، على إغلاق مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك بحي وسط، وذلك لتعديها على حرم الطريق العام، بعدما نشر صاحبها السجاد على كوبري مشاة بمحور المحمودية.
 
مصر.. السلطات تصدر عددا من القرارات بعد واقعة أثارت ضجة في الإسكندرية
وجاء ذلك بعد أن انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تعليق مواطنين سجاد على كوبري مشاة علوي بطريق المحمودية "شريان الأمل" بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.
 
وفي هذا الصدد، وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ، بفحص الصور والتأكد من محتواها، وتبين صحة الصور وقيام صاحب مغسلة سجاد بوضع السجاد أعلى الكوبري في أشعة الشمس.
 
كما أصدر المحافظ 4 قرارات تتضمن:
 
- غلق المغسلة الواقعة بشارع الكمال محرم بك لتعدي صاحبها على حرم الطريق العام.
 
- التحفظ على السجاد.
 
- ضبط صاحبها.
 
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
مصر.. السلطات تصدر عددا من القرارات بعد واقعة أثارت ضجة في الإسكندرية
وتسببت الواقعة في ضجة بمواقع التواصل حيث نشر رواد هذه المواقع الصور بسخرية، مؤكدين أن المواطنين غسلوا سجاد العيد ونشروه على كوبري مشاة بطريق المحمودية في الإسكندرية.
روسيا اليوم
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