living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شهود: غارة للجيش على موقع تابع للدعم السريع جنوبي الخرطوم

17
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال شهود عيان إن طيران الجيش السوداني شن غارة جوية على موقع تابع لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم، صباح الإثنين.
 
كما أفاد سكان محليون باحتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، قرب مقر القيادة العامة في العاصمة السودانية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
 
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إطلاق النار من أسلحة متوسطة كان مسموعا في مواقع من الخرطوم.
 
 
 
كما تظهر في مقطع فيديو قوة من الجيش تجوب شوارع العاصمة السودانية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
 
وكانت اشتباكات اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، السبت، بعد خلاف متصاعد بين الطرفين بشأن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية.
 
ويتبادل الطرفان إصدار البيانات التي تثبت تفوقه في المعارك، حيث قال الدعم السريع إنه "سجل انتصارات كاسحة"، بينما أكد الجيش سيطرته على مواقع مهمة مثل مطار مروي وقيادة قطاع كردفان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   