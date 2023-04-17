غارة أميركية تستهدف قائدًا كبيرًا في "داعش"

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أعلن مسؤول أميركي أنّ القوات الأميركية شنّت غارة على مسلّحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب سوريا يوم أمس الأحد، أدت إلى مقتل 3، ويُرجّح أن يكون أحدهم قائدًا كبيرًا في التنظيم.



وقال جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لشبكة ABC News إنّ "الغارة الجوية أدّت إلى مقتل 3، وتعمل القوات على تحديد هوياتهم"، مؤكدًا أنّه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأميركية.



وأفاد بأنّ "الغارة أسفرت عن مقتل محتمل لقائد كبير في داعش ومخطط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".

ونقلت "الشرق" عن الجيش الأميركي تأكيده "تنفيذ غارة جوية استهدفت قائد كبير بتنظيم داعش في سوريا وربما أسفرت عن مقتله".