بنفس طريقة ومكان انتحار والده.. شاب ينهي حياته!

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أقدم شاب مصري على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية، فقد دخل غرفة والده وانتحر شنقا بذات الطريقة التي انتحر بها والده منذ 4 سنوات.

البداية عندما تلقت شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثه شاب داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد.ع.ا، 25 عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة. وفق ما أورد موقع "القاهرة 24".

لا شبهة جنائية

بإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا، فيما استبعدت التحريات أي شبهة جنائية حول وفاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.