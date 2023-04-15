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هزة أرضية تضرب مصر صباحًا!

15
APRIL
2023
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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، على بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

وأوضح المعهد في بيان صحفي، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأكد أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".

ويؤكد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها.

وقال أنّ الزلازل التي حدثت جاء جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق وان مصر مستقرة قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها.

ويضيف أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

روسيا اليوم
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